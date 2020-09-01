В школах отменят звонки с урока

В большинстве школ России откажутся от единого звонка с урока и организуют индивидуальное время начала и окончания занятий.

Стало известно, что в новом учебном году в школах, как мера профилактики распространения вирусных заболеваний, станет отказ от единого расписания звонков для всех классах. Для каждого класса будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий. Питание в столовой также будет в разное время.



Первые две недели учебного года в школах страны будут дежурить медработники. Помимо усиленной дезинфекции и термометров на входе придётся ввести дополнительные ограничения. Так, будут отменены межклассовые занятия и мероприятия. Учебные заведения по желанию могут перенести отдельные предметы и факультативы в онлайн-формат. Курсы внеурочной деятельности рекомендовано организовывать на каникулах, в выходные и праздничные дни.



Глава департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова, отметила, что у каждого класса будут свои перемены, будут открыты дополнительные входы в здания и по возможности будут закреплены за классом отдельный кабинет, при этом на одного ученика в помещении должно приходиться не менее 2,5 м² площади. В каждом регионе будут свои особенности, основанные на эпидемиологической ситуации.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в 2020 году большинство регионов России поддержало отмену школьных линеек, посвящённых Дню знаний, а также другие массовые мероприятия с этим связанные. Новый учебный год начинается в традиционном, очном формате, но если выявят коронавирус хотя бы у одного учащегося, то сразу весь класс переведут на дистанционное обучение. Количество классов, которые будут переходить на «дистанционку» будет зависеть от количества заболеваний.



Родительские собрания будут проходить дистанционно. Родственники учеников смогут заходить в школы только в случае крайней необходимости.