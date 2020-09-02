Автолюбитель сбил пенсионерку на Раздольной ДТП произошло накануне днем.





49-летний водитель «Исудзу» на регулируемом перекрестке наехал на 72-летнюю женщину, которая получила травмы, но была отпущена после оказания медицинской помощи.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Орловской области.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



