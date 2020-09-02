Коронавирус: 51 новый случай заражения на Орловщине За сутки скончался один человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 7131 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1366 жителей региона.



Всего болезнь победили 5 656 человека, за минувшие сутки это удалось сделать 34 орловцам. Число умерших повысилось до отметки в 109 человек.



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Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



