Пенсионеры на иномарке влетели под фуру в Орловской области Пострадали водитель и пассажирка легковушки.





Авария произошла вчера днем на 374 километре трассы «М-2 Крым». 70-летний автолюбитель на Škoda Fabia столкнулся с КАМАЗом. Водитель и 73-летняя пассажирка иномарки с полученными травмами были госпитализированы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Орловской области.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



