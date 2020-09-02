Автолюбитель и байкер не поделили дорогу в Мценске Авария произошла накануне вечером на перекрестке улицы Тургенева и переулка Драничный.





30-летний водитель «Ниссана» при повороте налево столкнулся с мотоциклистом на «Ямахе», идущим на равнозначной дороге по встречке. В результате ДТП водитель байка получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Орловской области.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



