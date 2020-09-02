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Орел раздает долги предпринимателям

Для этого потребовалась помощь регионального правительства.


Оно выделило казне областной столицы почти четверть миллиарда рублей. Но для полного погашения задолженностей этой суммы не хватит – Орел должен 600 малым и средним предприятиям за выполненные работы около 368 миллионов рублей. Всего региональный центр обязан выплатить кредиторам более миллиарда рублей.

Как сообщает информационный портал Орловской области, порядка 150 миллионов уже были перечислены субъектам бизнеса.


Артём Ежаков
2 сентября 2020 года
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