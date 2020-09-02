В Орловской области начался учебный сентябрь В нашем регионе за парты сели 76 330 человек. В городских школах линейки были отменены, но для первоклашек все равно постарались создать праздник. В сельских, где не так много учеников, праздники все-таки состоялись.





В Нарышкинской школе линейка прошла с рядом ограничений. Коснулись корректировки и учебного процесса. Теперь у учеников свой вход и в школу – всего в здании их семь. Кроме того, школа закупила 9 бесконтактных термометров. Использовать их будут ежедневно.



Всего в образовательном учреждении обучаются 585 мальчишек и девчонок, для 52 из них школьный звонок в 2020 прозвенел впервые - для них были организованы три линейки.



Новые правила школьников не пугают - говорят выполнять будут все без нареканий. Говорят, сильно соскучились по друзьям и педагогам, атмосфере и даже грызть гранит науки будут более тщательно.





Юлия Опанасюк

2 сентября 2020 года



