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Для тех, кто совмещает работу с учебой

Летом 2020 года Министерство науки и высшего образования приняло новые образовательные стандарты высшего образования в отношении заочной формы обучения. Начиная с 2021 учебного года, лица, получившие среднее общее образования (выпускники 11 классов) и лица, получившие среднее профессиональное образование (выпускники колледжей), могут поступить только на очно-заочную форму обучения.

Сегодня большинство студентов «заочников» совмещают работу с учебой. Как теперь будут учиться «студенты – заочники» и в чем разница между такими формами обучения  мы выяснили у начальника отдела по работе с абитуриентами Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Татьяны Иващенко
 
- Учась на заочной форме, дважды в год студент посещает учебные сессии, которые обычно длятся 2-3 недели. При обучении на очно-заочной форме (с 2021 учебного года) сессия продлится 5-6 недель, будет больше лекций и практик.
 
- Татьяна Николаевна, тот, кто уже получил высшее образование, имеет диплом, и хочет приобрести еще одну специальность может выбирать именно заочную форму?
 
- Да, конечно. На тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании, новые стандарты не распространяются.
 
- Будут ли какие – то различия в дипломе в зависимости от формы обучения? 
 
- Форма обучения никак не влияет на ваш диплом, образовательную программу и перспективы при трудоустройстве.
 
В свою очередь я хочу сказать, что в этом году до 1 ноября в нашем вузе у вас еще есть возможность поступить именно на заочную форму обучения. Мы ждем наших будущих студентов!



Орловское Информбюро
2 сентября 2020 года
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