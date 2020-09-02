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Орловские студенты сели за парты

О новшествах и о форматах обучения – в материале Анны Вайсергисер.


С хорошим настроением и творчески отметили День знаний в Орловском институте культуры. На торжественной линейке, что прошла на открытом воздухе, собрались преподаватели студенты и выпускники. Все соскучились по занятиям в аудиториях и готовы приступить к изучению новых па, текстов песен, прохождению мастер-классов и конечно же знакомству с новыми книгами.

Больше ознакомительный процесс нежели творческий - так подошли к знакомству первокурсников в опорном ВУЗе. В 2020-м по воле пандемии их не собрали всех вместе, а разделили по направлениям. Не потеряться в потоке новой информации и не заблудиться в многочисленных корпусах помогают кураторы.

Для опытных студентов, еще как минимум две недели будет действовать смешанный формат обучения. Теория – дистанционно, а практика очно.

На все время учебного процесса, пока властвует вирус, в университете сохранится правило «Больше 50 - не собираться» и масочный режим в аудиториях. Плюсом - пост термоконтроля.


Анна Вайсергисер
2 сентября 2020 года
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