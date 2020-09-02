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Дороги у орловских школ – на контроле

Почему ситуация требует столь пристального контроля и есть ли у полицейских поводы для опасений? Об этом в интервью заместителя начальника отдела ГИБДД по городу Орлу Алексея Панфилова.


- Алексей Анатольевич, известно, что для инспекторов ГИБДД начало учебного года очень хлопотное время. С чем это связано?

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в преддверии начала учебного года было принято провести серию профилактических мероприятий. Сотрудники ГИБДД будут дежурить около переходов, которые расположены рядом со школами. Делается это для того, чтобы адаптировать как водителей, так и пешеходов.

- Какова статистика детского дорожно-траспортного травматизма в областном центре?

 В городе Орле с начала года произошло 35 ДТП с участием детей. Дети были и в роли пешеходов, и в роли пассажиров, и в роли велосипедистов

- Известно, что к улично-дорожной сети рядом со школами предъявляются особые требования. В чем она состоит?

 Сейчас повсеместно обновляется разметка, устанавливаются новые дорожные знаки, организовываются искусственные неровности, все это направлено для снижение скоростного режима и для привлечения внимания водителей о том, что они приближаются к учебному заведению.


Иван Суверин
2 сентября 2020 года
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