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Орловским школьникам стало еще интереснее учиться

В этом им помогает мобильный «Кванториум».


В прошлом году наш регион выиграл грант на создание уникальной образовательной площадки, оснащенной самым современным оборудованием. Технопарк начал свою работу еще в прошлом сентябре. 4 августа появился его мобильный брат – «Кванториум», который отправится в сельские школы уже в этом учебном году

Этот федеральный проект направлен на успех каждого ребенка. Шесть квантумов, дают простор для творчества в разных направлениях -аэро, авто, био, ай-ти, робототехника, и хай-тек технологии. До конца этого года тысяча школьников из Ливен, Мценска, Залегощенского, Хотынецкого районов пройдет обучение на этом удивительном комплексе. Доступ к самым современным технологиям получат все ребята, независимо от того места, где они живут и учатся.

Приобщать детей к науке и исследованиям в разных областях будут три мобильных кванториума. В них все предусмотрено: вентиляция, отопление, удобное размещение оборудования. Внутреннее помещение рассчитано на 15 мест.

Уже есть опыт, когда разработки школьников сделанные в таких кванториумах, нашли применение на производстве. Так что тем, кто хочет покорять вершины научно-технического прогресса учится станет еще интереснее.


Эва Стасюлевич
2 сентября 2020 года
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