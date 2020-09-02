В Орловской области один район чист от коронавируса Статистику заболеваний озвучил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в рамках онлайн брифинга.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «За текущий период времени у нас заболевания регистрируются во всех районах. Но наибольший прирост наблюдается в Орле, Орловской районе, Урицком и Ливенском. Наименьший прирост – в Крансозоренском, Колпнянском, Троснянском, Новодеревеньковском, Малоархангельском, Новосильским, Знаменском и Свердловском. В Корсаковском районе случаев заболевания не зарегистрировано».

Напомним, масочный режим в Орловской области продлен до 31-го сентября.



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Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



