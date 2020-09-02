Культура обойдется Орлу «в копеечку» Точнее, почти в 186 миллионов рублей.





Такую сумму выделило региональное правительство на формирование современной городской среды и развитие культурной сферы на территории города Орла.



Различным хозяйственным и коммунальным департаментам региона поручено подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в госпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» - отмечено в сообщении пресс-службы регионального информационного портала.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



