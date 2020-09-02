Орловских студентов-иностранцев отправят на карантин Продлится он две недели.





Речь о самоизоляции иностранцев после возвращения в Орел с каникул. Об этом рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «У нас не отменены ограничения в рамках исполнения постановлений главного государственного санитарного врача. Фактически, для иностранных студентов действует 14-дневный режим изоляции, в течение которого они пребывают под наблюдением. Для студентов из регионов эти меры не принимаются, но в тоже время некоторые вузы проводятся собственные исследования ряд категорий студентов. Как, например, делает это наш ОГУ».



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Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



