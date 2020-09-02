Что делать орловцам, чтобы не заболеть коронавирусом на работе? Советы дал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Вопрос о предотвращении вспышек был задан сегодня в рамках онлайн брифинга.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Пока те меры, что были рекомендованы с весны – остаются. Масочный режим, организация термоконтроля, работа с коллективами, в целях своевременного информирования о плохом самочувствии сотрудников. Работника осматривает медперсонал, вплоть до отстранения от работы. Сюда же относятся дезинфекция, режимы проветривания. В закрытых помещениях использование рецикруляторов. С первого сентября эти меры используются в школах и вузах».





Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



