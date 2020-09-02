Как происходят выплаты орловским медикам за работу с больными коронавирусом? Об этом рассказал сегодня руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





Вопрос о правилах получения компенсаций был задан сегодня на онлайн брифинге. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Выплаты, которые предусмотрены постановлениями Совета федерации предусмотрены тем медикам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи больным с коронавирусной инфекцией. В случае, если больной находится не на ковидной койке и у него выявляется коронавирус – он переводится на соответствующую койку и получает лечение в соответствии со всеми требованиями. Тот персонал, который с ним контактировал в отделении общего пользования проходит тесты. Если выявится коронавирус – медработник претендует на получение страховых выплат в соответствии с указом президента. Других выплат не предусмотрено».





Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



