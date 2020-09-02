Орловская область – в лидерах по количеству тестов на коронавирус С этим связано увеличение числа выявленных зараженных.





Подробности в рамках онлайн брифинга рассказал руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы видим, что количество выявленных зараженных держится на уровне 40-50 человек. Цифр этих бояться не нужно. В Орловской области один из самых высоких показателей по количеству выполняемых тестов. Сейчас – это 215 на 100 тысяч человек. Мы делаем в разы больше, чем наши соседи. Чем больше мы выполняем – тем больше выявляем. Задача – не снижать темпы тестирования. Регион планирует оснастить необходимым оборудованием ряд лабораторий наших медучреждений. Это поможет нарастить объемы тестирования. К сожалению, за последнее время умерло еще два человека. Основная причина смерти – коронавирус. Но у данных людей были тяжелые патологии: сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы. К сожалению, это наиболее уязвимая группа пациентов. У них высокая степень риска по отношению к коронавирусу».





Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



