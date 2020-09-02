Рост заболевания коронавирусом в Ливнах не связан с общим приемом в поликлиниках Подробности о ситуации в городе рассказал Иван Залогин.





Вопрос о жалобах в социальных сетях на общий прием больных с ОРВИ, гриппом и коронавирусом был озвучен сегодня в рамках онлайн-брифинга.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Вторую половину августа мы регистрировали заболевания на производствах. В связи с тем, что количество выявленного коронавируса возрастало возникла дополнительная нагрузка на амбулаторное звено. Медики работали дополнительно с контактной группой, проводили тесты. В настоящее время все необходимые меры проводятся, ситуация на контроле у Роспотребнадзора. К сожалению, от таких случаев никто не застрахован. Пока не пройдет массовая вакцинация, не будет сформирован групповой иммунитет данная инфекция будет иметь большую опасность».





Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



