Проверка орловцев после отпуска – на совести работодателя Нормативными актами это не предусмотрено.





Вопрос о проверке жителей региона, вернувшихся из отпуска, прозвучал на онлайн брифинге. В частности, речь шла о Турции, где по сообщениям СМИ, наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы в системе здравоохранения весь наш медперсонал, который пребывает из отпусков, мы проводим тесты. Могу констатировать, что в ряде случаев выявляем коронавирус. Я знаю, что аналогичную работу проводит департамент соцзащиты. По ряду частных организаций проводятся тесты».





Анастасия Дорохова

2 сентября 2020 года



