В Орле дорожники отчитываются за проделанную работу Подрядчик устранил все недочеты и прошел повторную проверку городского Управления коммунальным хозяйством.





Работами в рамках нацпроекта «БКАД-2020» занимался «ДорСтрой 57». Они привели в порядок Московское и Новосильское шоссе, а также улицу 60-летия Октября.



На последнем объекте возникла необходимость дооборудовать тактильную плитку. Кроме этого, потребовалось сделать более пологий спуск дорожного полотна и заглушки на пешеходные ограждения. Работы на первых двух объектах носили менее глобальный характер.



Как сообщает информационный портал города Орла, сегодня приемку пройдут улицы Васильевская, Розы Люксембург и 5 Августа.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



