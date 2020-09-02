У администрации Орла есть вопросы к трем городским дорогам Их должны решить уже к 4 сентября.





Речь об улицах Васильевской, Розы Люксембург и 5 Августа.



На первых двух объектах имеются нарекания к пандусам и сходам к проезжей части – по нормативам они не должны превышать пяти сантиметров. На улице Розы Люксембург также заделают стыки между бордюрными камнями и ямки, где брали пробы асфальта.



На улице 5 Августа «РемДорСтрою» осталось доделать тактильную плитку и подкрасить ограждения.



Все три объекта относятся к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»- отмечено в сообщении городского информационного портала.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



