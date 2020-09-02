В Орле нашли рабочих на улицу Октябрьскую Её ремонт обойдется бюджету почти в 111 миллионов рублей.





Подрядчик займется участками от Болховского шоссе до улицы Пионерской и от Полесской до парка «Дворянское гнездо». Он может начать работы в любой момент, было принято решение стартовать в дорожный сезон 2021 года. Закончить работы необходимо до 31 декабря 2021.



Финансирование для реставрации объекта выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сообщает информационный портал городской администрации.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



