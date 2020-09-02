Пожилые орловцы смогут взять сентябрьский больничный Речь идет о работающих гражданах от 65 лет, ушедших на самоизоляцию.





Своеобразный «отпуск» можно оформить на протяжении всего первого осеннего месяца. Условия для получения или продления больничного состоят в отсутствии возможности работать удаленно или уйти в отпуск, а также жестком соблюдении мер самоизоляции. За нарушением этого правила последует ответственность, предусмотренная законодательством.



Региональный информационный портал напоминает, что уход на больничный не потребует заполнения документов – работодатели сами передают необходимую для этого информацию в региональный Фонд соцстрахования, откуда гражданам и выделяются средства на оплату листа нетрудоспособности.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



