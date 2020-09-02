Орловские семьи уберегут от огня Малообеспеченные многодетные семьи вправе рассчитывать на бесплатный пожарный извещатель.





Прием заявок на его получение действует до 31 октября 2020 года.



Устройство призвано помочь предупредить более крупное возгорание, и подает сигнал на стадии малого огня или задымления, когда справиться с пламенем можно и своими силами. Извещатель очень легко установить и пользоваться им.



При необходимости работы по монтажу датчика могут взять на себя специалисты. Для их помощи необходимо набрать номер (4862) 43-31-05.



Задать вопросы по получению приборов можно в отделе соцзащиты по месту прописки:

Заводской район — 71-73-02 ;

; Советский район — 76-33-85 ;

; Железнодорожный район — 54-00-25 ;

; Северный район — 33-81-10.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



