Орел объявляет войну незаконной рекламе График ликвидации уже составлен.





До конца 2020 года в городе должны убрать 40 несанкционированных рекламных конструкций. Этот список может расшириться за счет аналогичных сооружений, установленных на частных территориях.



Как сообщает региональный информационный портал, график работ был составлен при участии городской администрации и областного Департамента госимущества.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



