Молодёжь Орловщины почтит память Владислава Крапивина Знаменитый детский писатель скончался накануне в Екатеринбурге.





Отдать дань памяти творцу могут орловские школьники от 7 до 18 лет в рамках конкурса рассказов, который носит имя писателя и организован Музеем Победы.



От детей ждут произведения о дружбе и верности, эти качества особенно отмечал в своих сочинениях Владислав Крапивин. Прием работ продлится до 10 октября. Конкурс пройдет в номинациях с 7 до 10 лет, с 11 до 14 и с 15 до 18 лет.



Итоги памятного мероприятия озвучат 14 октября – в этот день родился сам писатель. Троих победителей наградят экскурсией по новой уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Победитель сможет пригласить с собой пятерых друзей.



Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Музея Победы – отмечено в публикации орловского городского портала.









Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



