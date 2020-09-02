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Молодёжь Орловщины почтит память Владислава Крапивина

Знаменитый детский писатель скончался накануне в Екатеринбурге.


Отдать дань памяти творцу могут орловские школьники от 7 до 18 лет в рамках конкурса рассказов, который носит имя писателя и организован Музеем Победы.

От детей ждут произведения о дружбе и верности, эти качества особенно отмечал в своих сочинениях Владислав Крапивин. Прием работ продлится до 10 октября. Конкурс пройдет в номинациях с 7 до 10 лет, с 11 до 14 и с 15 до 18 лет.

Итоги памятного мероприятия озвучат 14 октября – в этот день родился сам писатель. Троих победителей наградят экскурсией по новой уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Победитель сможет пригласить с собой пятерых друзей.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Музея Победы – отмечено в публикации орловского городского портала.




Артём Ежаков
2 сентября 2020 года
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