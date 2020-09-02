В Орле задержали подозреваемого в мошенничестве Им оказался один из руководителей строительной фирмы. Он подозревается в сознательном обмане участников долевого строительства.





Дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки. Очередной импульс расследование получило после личного приема обманутых дольщиков, который в июле провел прокурор области. По версии правоохранителей от действий фигуранта пострадало более 200 граждан.



Уголовное дело с формулировкой «Мошенничество в особо крупном размере» - лишь одно из возбужденных по результатам проверок прокуратуры в сфере долевого строительства.



Юлия Фёдорова, старший помощник прокурора Орловской области: «Помимо уголовно-правовой оценки действий виновных лиц компаний-застройщиков, на контроле находятся вопросы завершения строительства проблемных объектов. Так сентябре текущего года планируется сдача трех проблемных объектов в Орле, Ливнах и Орловском районе. Что позволит обеспечить восстановление прав более 220 дольщиков».

Допрос предполагаемого мошенника в следственном управлении УМВД начался утром и завершился поздним вечером. Все завершилось арестом подозреваемого.



По мнению правоохранителей, обещанное возмещение ущерба послужит на суде главным смягчающим обстоятельством. При неблагоприятном исходе подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.



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За права орловцев вступился федеральный Фонд защиты прав дольщиков





Иван Суверин

2 сентября 2020 года



