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В Орле задержали подозреваемого в мошенничестве

Им оказался один из руководителей строительной фирмы. Он подозревается в сознательном обмане участников долевого строительства.


Дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки. Очередной импульс расследование получило после личного приема обманутых дольщиков, который в июле провел прокурор области. По версии правоохранителей от действий фигуранта пострадало более 200 граждан.

Уголовное дело с формулировкой «Мошенничество в особо крупном размере» - лишь одно из возбужденных по результатам проверок прокуратуры в сфере долевого строительства.

Юлия Фёдорова, старший помощник прокурора Орловской области: «Помимо уголовно-правовой оценки действий виновных лиц компаний-застройщиков, на контроле находятся вопросы завершения строительства проблемных объектов. Так сентябре текущего года планируется сдача трех проблемных объектов в Орле, Ливнах и Орловском районе. Что позволит обеспечить восстановление прав более 220 дольщиков».

Допрос предполагаемого мошенника в следственном управлении УМВД начался утром и завершился поздним вечером. Все завершилось арестом подозреваемого.

По мнению правоохранителей, обещанное возмещение ущерба послужит на суде главным смягчающим обстоятельством. При неблагоприятном исходе подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

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За права орловцев вступился федеральный Фонд защиты прав дольщиков



Иван Суверин
2 сентября 2020 года
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