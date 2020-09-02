Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на канале «Россия».





- Очередной руководитель строительной фирмы ответит перед законом.



- На данный момент в регионе 1366 человек борются с ковид-инфекцией.



- Сегодня начинается досрочное голосование по выборам депутатов Орловского горсовета.



- Дроны держат под контролем орловские леса. «Умную технику» приобрели в рамках нацпроекта.



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Вести-Орёл

2 сентября 2020 года



