Сегодня орловские пожарные ликвидировали возгорание в Железнодорожном районе Сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Андриабужная на пульт 112 поступил утром.





Возгорание в чердачной части постройки развивалось настолько интенсивно, что к моменту прибытия первых пожарных расчетов вся кровля была охвачена огнем. Жильцы успели покинуть горящий дом, никто из них не пострадал. Причины возгорания, а также масштабы нанесенного им ущерба в настоящее время выясняют эксперты испытательно-пожарной лаборатории.





Иван Суверин

2 сентября 2020 года



