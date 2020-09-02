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За орловскими лесами наблюдают с воздуха

В этом помогают четыре коптера, закупленные в рамках нацпроекта «Экология».


Дрон может подниматься на высоту до шести километров и снимать фото и видео, передавая картинку оператору. Максимальная скорость аппарата больше 70 километров в час - в случае необходимости проследит и за автомобилем.

Всего таких беспилотников регион в этом году приобрёл четыре - для каждого автономного учреждения лесхоза: Лесопожарный центр, МценскЛес, НовосильЛес и ЛивныЛес.

Незаменимость коптера во время рейдов лесные огнеборцы уже оценили. При этом они уверены, что дрон сыграет важную роль и во время чрезвычайных ситуаций - беспилотник позволит оперативно оценивать обстановку с воздуха и управлять людьми и техникой при обнаружении и тушении лесных пожаров. А появилась новая техника в лесопожарных формированиях Орловщины, благодаря региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

В его рамках на этот год запланированы только работы по восстановлению лесов. Они начались ещё весной - тогда было посажено 54 гектара лесных культур. На осень запланировано высадить ещё девять гектаров леса.


Антон Киселёв
2 сентября 2020 года
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