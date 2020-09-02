Пенсионный фонд приглашает орловцев за деньгами на детей Выплаты положены семьям с детьми до 3 лет и с 3 до 16 лет.





Подать документы на получение господдержки можно в региональном отделении Пенсионного фонда. В первом случае речь идет о ежемесячной сумме в размере 5 000 рублей, во втором - о единоразовая выплата в 10 000 рублей.



Завершается прием заявок 30 сентября. Оформить выплаты можно через портал Госуслуг, или лично обратившись в клиентские службы ПФР или МФЦ – сообщается на региональном информационном сайте.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



