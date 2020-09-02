Улицы Орла получат «новые штрихи» До 1 октября на 108 из них должны обновить разметку.





Дорожные полосы «побелеют» на площади в почти 31 тысячу квадратных метров. Покрашено уже около 9 000 квадратных метров осевых линий и разметок «зебр», термопластиком обработано чуть больше шести тысяч – отмечено на официальном интернет-портале администрации города Орла.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



