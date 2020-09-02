На опушке Медведевского леса ждут подрядчика

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На опушке Медведевского леса ждут подрядчикаС предыдущим не сложилось.
Минимальная цена работ составляет чуть более трех миллионов рублей. На объекте предстоит провести освещение и видеонаблюдение, построить игровые площадки, пешеходные дорожки, парковку, а также озеленить территорию.
Прошлый подрядчик успел закончить к концу августа только 30% работ, хотя по договору должен был всё закончить всё к 29 июня. Контракт с ним был расторгнут и выставлен штраф в размере 360 тысяч рублей – отмечено в сообщении городского информационного портала.
Артём Ежаков
2 сентября 2020 года