На опушке Медведевского леса ждут подрядчика С предыдущим не сложилось.





Минимальная цена работ составляет чуть более трех миллионов рублей. На объекте предстоит провести освещение и видеонаблюдение, построить игровые площадки, пешеходные дорожки, парковку, а также озеленить территорию.



Прошлый подрядчик успел закончить к концу августа только 30% работ, хотя по договору должен был всё закончить всё к 29 июня. Контракт с ним был расторгнут и выставлен штраф в размере 360 тысяч рублей – отмечено в сообщении городского информационного портала.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



