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Орловским предприятиям помогут выплатить зарплату работникам

Для этого выделено больше 21 миллиона рублей.


Такая поддержка распространяется на выполнение общественных работ как формы трудовой деятельности, организуемой в качестве дополнительной соцподдержки граждан, ищущих работу.

Работодатели, претендующие на господдержку, не должны находится в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации. Фирмы и предприятия, подающие документы на помощь, обязаны иметь хорошие налоговые ведомости. В случае введения неполного рабочего дня или временной приостановке работ, все это должно быть документально оформлено.

Отмечено, что субсидии к выплате составят максимум три величины МРОТ на каждого работника, увеличенной на сумму фактически выплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Подать заявку на предоставление выплат можно до 10 ноября.

Дополнительные консультации можно получить по номеру «горячей линии» (4862) 633-445 и телефону приемной управления труда и занятости Департамента соцзащиты - (4862) 553-830отмечено на информационном региональном сайте.


Артём Ежаков
2 сентября 2020 года
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