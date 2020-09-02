Орловским предприятиям помогут выплатить зарплату работникам

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Орловским предприятиям помогут выплатить зарплату работникамДля этого выделено больше 21 миллиона рублей.
Такая поддержка распространяется на выполнение общественных работ как формы трудовой деятельности, организуемой в качестве дополнительной соцподдержки граждан, ищущих работу.
Работодатели, претендующие на господдержку, не должны находится в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации. Фирмы и предприятия, подающие документы на помощь, обязаны иметь хорошие налоговые ведомости. В случае введения неполного рабочего дня или временной приостановке работ, все это должно быть документально оформлено.
Отмечено, что субсидии к выплате составят максимум три величины МРОТ на каждого работника, увеличенной на сумму фактически выплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Подать заявку на предоставление выплат можно до 10 ноября.
Дополнительные консультации можно получить по номеру «горячей линии» (4862) 633-445 и телефону приемной управления труда и занятости Департамента соцзащиты - (4862) 553-830 – отмечено на информационном региональном сайте.
Артём Ежаков
2 сентября 2020 года