Орловский «похоронщик» попался на махинациях с землей Расследование уголовного дела в отношении начальника ритуальной службы завершено.





В феврале этого года подсудимый получил от местной жительницы 50 000 рублей за участок земли на муниципальном кладбище. Для этого мужчина обязался передать эти деньги работнику орловского УКХ, чего, однако, не сделал.



Сейчас материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения – отмечено в сообщении регионального СК.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



