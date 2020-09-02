Орловец лишился золота на 120 000 рублей У него пропала цепочка.





Потерпевший рассказал полицейским, что отдыхал с компанией. Разгорелся конфликт, во время которого украшение оказалось на земле. Кто-то из его участников забрал ценную вещь, которую потом сбыл на брянском рынке.



Отмечается, что у полицейских уже есть подозреваемый. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Ведется следствие.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



