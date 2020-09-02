Росгвардия присматривает почти за пятью сотнями учебных заведений Орловской области Более двух сотен из них школы.





Сотрудники ведомства готовы мгновенно отреагировать на каждый сигнал тревожной кнопки, полученный из этих образовательных учреждений. Ранее силовики озаботились проверкой обеспечения безопасности в них и провели инспекции – отмечено в сообщении регионального управления Росгвардии.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



