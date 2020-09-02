Вечернее небо Орловщины озарится «Светом мира» Акция с одноимённым названием пройдет завтра в честь полного окончания Второй мировой войны.





Красно-желто-белое сияние зажжется в 21:30 на подсветках Тургеневского театра и фонтана в Городском парке культуры и отдыха.



Земляной мост в Болхове, фонтан на площади 100-летия ВЛКСМ в Колпне, социально-культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения и Сергиевский сельский Дом культуры также получат иллюминацию в цветах ленты медали СССР «За Победу над Японией» – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.



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Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



