Орловским детям вернули более 58 миллионов рублей Но сначала их пришлось взыскать с нерадивых родителей.





Такую сумму алиментов с начала 2020 года взыскала региональная служба судебных приставов. С января по июль в работе находились около 700 розыскных дел. В этот же период были выданы почти 600 актов об аресте имущества.



По информации пресс-службы ведомства, действенной мерой, побуждающей должников отдавать алименты, стало ограничение в управлении автомобилем. Таких предписаний было выдано чуть более тысячи.



Еще один вариант работы с неплательщиками – удержание суммы алиментов из зарплаты. Такая мера применяется сейчас к 55% алиментщиков.





Артём Ежаков

2 сентября 2020 года



