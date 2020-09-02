среда 2.09.2020 19:17:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле никто не хочет убирать кладбища

Городское УКХ безуспешно пытается найти подрядчика. Уже два раза аукцион был признан несостоявшимся.


Захламлённость кладбищ орловцы наблюдают систематически. Контейнерные площадки и баки переполнены, стихийные свалки медленно сужают проезды.
 
Причина такого состояния погостов – нехватка денег на уборку. Из бюджета на эти работы выделяется слишком мало средств. Сейчас подрядчик работает по прямому контракту с УКХ за 300 тысяч рублей. Торги большого контракта проводились уже два раза, только вот желающих его получит не нашлось. Во второй половине сентября процедуры пройдут в третий раз. От подрядчика больше не будут требовать проводить сопутствующие работы - выкорчёвывать старые деревья, или косить траву, как раньше. Его обязанности ограничатся сбором, вывозом и утилизацией отходов.
 
Артём Москвичеков, заместитель руководителя МКУ «УКХ г. Орла»: «Контракт будет заключен к концу сентября. Будет он действовать два месяца: октябрь, ноябрь. На это уже выделена хорошая сумма - порядка двух миллионов рублей. Будет вывозиться текущий мусор, который стоит у нас в бункерах, и стихийные свалки возле захоронений».



Антон Киселёв
2 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.