В Орле никто не хочет убирать кладбища Городское УКХ безуспешно пытается найти подрядчика. Уже два раза аукцион был признан несостоявшимся.





Захламлённость кладбищ орловцы наблюдают систематически. Контейнерные площадки и баки переполнены, стихийные свалки медленно сужают проезды. Причина такого состояния погостов – нехватка денег на уборку. Из бюджета на эти работы выделяется слишком мало средств. Сейчас подрядчик работает по прямому контракту с УКХ за 300 тысяч рублей. Торги большого контракта проводились уже два раза, только вот желающих его получит не нашлось. Во второй половине сентября процедуры пройдут в третий раз. От подрядчика больше не будут требовать проводить сопутствующие работы - выкорчёвывать старые деревья, или косить траву, как раньше. Его обязанности ограничатся сбором, вывозом и утилизацией отходов. Артём Москвичеков, заместитель руководителя МКУ «УКХ г. Орла»: «Контракт будет заключен к концу сентября. Будет он действовать два месяца: октябрь, ноябрь. На это уже выделена хорошая сумма - порядка двух миллионов рублей. Будет вывозиться текущий мусор, который стоит у нас в бункерах, и стихийные свалки возле захоронений».





Антон Киселёв

2 сентября 2020 года



