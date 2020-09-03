Сегодня в Орле вспомнят Ивана Сергеевича Тургенева В день кончины великого земляка в областном центре пройдет Час памяти.





Сотрудники музея Тургенева представят литературно-музыкальную композицию, оживив переписку Ивана Тургенева и Афанасия Фета.



На Дворянке прозвучат романсы на стихи Фета, выступит и инструментальный дуэт преподавателей Орловской хоровой школы. А еще состоится презентация книги Елены Ашихминой «Орёл. Дворянское гнездо».



Начало в 14:00 часов.





Надежда Невматулина

3 сентября 2020 года



