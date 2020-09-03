ФК «Орел» сыграет дома Соперник «орлов» - нововоронежский «Атом».





Матч пройдет на стадионе имени Ленина. В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, матч пройдет без зрителей.



Напомним, стартовал футбольный клуб «Орел» в новом сезоне третьей лиги неудачно. На выезде наша команда уступила молодежке курского «Авангарда» со счетом - 1:3.





Анастасия Дорохова

3 сентября 2020 года



