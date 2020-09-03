В прокуратуре заинтересовались невыплаченными вовремя зарплатами орловцев

Личный прием провел прокурор Орловской области Владислав Малкин.

На личный прием к прокурору обратились двенадцать человек, перед которыми имеется задолженность по заработной плате у девяти организаций.

Обращались как лично, так и по видеосвязи из районов. Задолженность перед некоторыми из них существует уже не один год. Владислав Малкин каждый случай взял на особый контроль.

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Часть предприятий были заведомо умышленно обанкрочены, денежные средства выведены, задолженность перед работниками не погашена. В каждом таком случае нужно будет дать уголовно-правовую оценку и реально спросить у руководителя, понимает ли он уровень ответственности перед его работниками. Только в том случае, если он будет ложиться и вставать с мыслью о том, что он должен денежные средства за работу, которая выполнена, только в этом случае мы ситуацию изменим».

В этом году по мерам прокурорского реагирования в регионе погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 49 млн рублей.