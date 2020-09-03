Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Еще одно уголовное дело по торговле местами на кладбищах Орла передано в суд.

- Невыплаченными зарплатами орловцев заинтересовался прокурор области.

- Дроны на службе у работников лесного хозяйства. Помощники следят за порядком с высоты птичьего полета.

- Квест успешно пройден. В Орле вспоминали окончание Второй Мировой войны.

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Вести-Орёл

2 сентября 2020 года



