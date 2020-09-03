В Орле сегодня напишут Диктант Победы

В Год памяти и славы расширяется география акции, а участников становится больше.

Всего в нашей стране в 85 регионах сегодня откроются 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Символично, что в год юбилея Великой Победы, места проведения акции будут организованы в 75 государствах мира.

В этом году изменился и сам тест. Вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них связаны с территориальной спецификой. Можно будет написать диктант и он-лайн.

По согласованию с Минпросвещения, школьники, получившие высокие результаты на «Диктанте Победы», смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В Орловской области акция будет проводиться на 32 площадках, расположенных в областном центре и районах области. Найти ближайшую площадку проведения Диктанта, записаться и принять участие можно на сайте «Диктант Победы»

Начало акции в 14:00.