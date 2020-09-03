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В Орле сегодня напишут Диктант Победы

В Год памяти и славы расширяется география акции, а участников становится больше.


Всего в нашей стране в 85 регионах сегодня откроются 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Символично, что в год юбилея Великой Победы, места проведения акции будут организованы в 75 государствах мира. 
 
В этом году изменился и сам тест. Вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них связаны с территориальной спецификой. Можно будет написать диктант и он-лайн.
 
По согласованию с Минпросвещения, школьники, получившие высокие результаты на «Диктанте Победы», смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.
 
В Орловской области акция будет проводиться на 32 площадках, расположенных в областном центре и районах области. Найти ближайшую площадку проведения Диктанта, записаться и принять участие можно на сайте «Диктант Победы».  
 
Начало акции в 14:00.



Орловское Информбюро
3 сентября 2020 года
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