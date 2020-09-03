Ливны, Болхов и Малоархангельск в числе победителей Всероссийского конкурса

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов России. Из них победителями, благодаря новому постановлению правительства, стали 160 проектов. В 2021-2022 гг. более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.

Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей. Таким образом, в рамках конкурса в 2021-2022 гг. будут реализованы сразу 160 проектов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство — из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году.









