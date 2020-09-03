В Ливнах пенсионер сбил школьника на переходе ДТП произошло накануне в полдень.





71-летний мужчина на «Ладе Калине» совершил наезд на девятилетнего мальчика в районе улицы Мира. С полученными травмами пешеход был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.



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Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



