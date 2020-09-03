Неизвестный автолюбитель покалечил двух человек в Орловской области ДТП произошло накануне около 13:00.





Неустановленный водитель на «Ауди А6» столкнулся «Ладой Калиной» под управлением 58-летнего мужчины. Авария случилась на 7 километре трассы «Тросна-Калиновка». В результате столкновения водитель отечественной легковушки и его пожилая пассажирка получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



