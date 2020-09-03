Огонь уничтожил крышу дома в Орле Возгорание произошло накануне на улице Андриабужной.





Сообщение о пожаре поступило спасателям утром. Пламенем оказалась уничтожена вся площадь чердачного помещения. Огнеборцам удалось уберечь от похожей судьбы соседнюю хозпостройку.



В результате происшествия никто не пострадал. Размер ущерба и причины произошедшего еще предстоит выяснить.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 31 раз, из них 20 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и одиннадцать – на различные происшествия – отмечено в сообщении регионального МЧС.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



