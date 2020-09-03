Сегодня ночью в Орле сгорел «Бумер» Пламенем оказался объят BMW X5.





Инцидент произошел на бульваре Молодежи. Огнём оказались уничтожены передняя и внутренняя части с внешней стороны.

Пострадавших нет. Причины пожара и ущерб предстоит определить специалистам.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 31 раз, из них 20 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и одиннадцать – на различные происшествия – отмечено в сообщении регионального МЧС.





Артём Ежаков

3 сентября 2020 года



